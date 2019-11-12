Son Dakika Haberleri: Filistin yönetimi Ebu'l Ata'nın öldürülmesini kınadı
Son Dakika Güncel Filistin yönetimi Ebu'l Ata'nın öldürülmesini kınadı - Son Dakika

Filistin yönetimi Ebu'l Ata'nın öldürülmesini kınadı

7 saat önce

Filistin yönetimi, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın İsrail tarafından öldürülmesini kınadı.

Filistin yönetimi Ebu'l Ata'nın öldürülmesini kınadı, System.String[]

Filistin yönetimi, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın İsrail tarafından öldürülmesini kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin vatandaşlarını ve mülklerini hedef alması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde durumun kötüye gitmesinden kaynaklanacak olumsuzluklardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Ebu'l Ata'nın İsrail tarafından öldürülmesi kınanan açıklamada, uluslararası toplumdan, Filistin halkına bulundukları her yerde acilen koruma sağlaması talep edildi.

Öte yandan, Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçların ve Gazze'de yeni bir savaşa neden olabilecek tırmandırmasının durdurulması için acilen uluslararası müdahalede bulunulmasını talep ediyoruz." dedi.

"Bu, planlanmış bir cinayet ve İsrail'in gerçekleştirdiği devlet terörüdür." ifadesini kullanan Mulhim, İsrail'in, Gazze'ye saldırma bahanesi üretmek için Filistinlilerin tepki göstermesine zemin hazırlamaya çalıştığını kaydetti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda da Accuri'nin oğlu yaşamını yitirmişti.

Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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