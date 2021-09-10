Filistin yönetimi, Gazze'deki çalışanlara maaş verilmesine ilişkin Katar'la imzalanan anlaşmadan geri adım attı - Son Dakika

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Filistin yönetiminin, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi çalışanlarına maaş verilmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşmadan "geri adım attığını" belirtti.

İmadi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetimi, Katar yardım paralarının Filistin yönetimi tarafından belirlenen, Gazze'deki Filistin Para Otoritesi'ne bağlı bankalara aktarılması ve kentteki çalışanlara maaş verilmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşmadan geri adım attığını bizlere iletti." ifadelerine yer verdi.

Filistin yönetiminin anlaşmadan "yasal kovuşturma endişesi ve bankaların terörizmi desteklediği yönünde suçlanması" gerekçesiyle geri adım attığını aktaran İmadi, Katar Komitesi'nin sorunu çözmek ve yardımları Gazze çalışanlarına dağıtmak için alternatif bir yol bulmaya çalıştığını kaydetti.

Katarlı yetkili İmadi 6 Eylül'de, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

İmadi, görüşmelerden alınan olumlu sonuçların başlangıç olduğunu ve Gazze sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra çalışanların maaşlarının ödenmesi ile ilgili tüm konularda, Birleşmiş Milletler ve Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde ve tüm taraflarla mutabık kalınarak bu sonuçlar doğrultusunda hareket edilebileceğini vurgulamıştı.

Katar'ın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımıyla ilgili de İmadi, BM ve Filistin yönetimiyle anlaşmaya varılarak tüm prosedürlerin tamamlandığını ve yardımların dağıtımına bu ay başlanacağını kaydetmişti.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de geçen hafta, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.