Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika
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Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı

06.10.2022 00:45
Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı

Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürmesine tepki gösterdi.

Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürmesine tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında Filistinli Ala Nasır Ahmed'i (21), başından vurarak öldürmesinin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bunun işgal altındaki topraklarda İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin, siyasilerin onayı ve korumasıyla bu tür eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca işlenen suçlardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanırken, uluslararası toplumdan Filistinlilere koruma sağlanması ve İsrail'in suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması istendi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesine düzenlediği baskında Filistinli Ala Nasır Ahmed'in İsrail askerlerince başından vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

Ayrıca İsrail askerlerinin 2'si omzundan, biri elinden, biri de ayağından olmak üzere 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Batı Şeria'nın kuzeyi, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika

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