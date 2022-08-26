Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı

26.08.2022 13:08
Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı

Filistin yönetimi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları korumak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları korumak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için hem halk nezdinde hem de resmi düzeyde desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Filistinli tutukluların İsrail makamlarının baskı ve işkencelerine maruz kaldığını vurgulayan Şeyh, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri korumak için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Esir İşleri Heyeti de yaptığı açıklamada, İsrail'deki tüm hapishanelerde Filistinli tutuklular arasında aşırı gerilim olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresinin Filistinli tutuklulara ait elektronik cihazları ellerinden alması ve tutuklulara uygulanan tecridi sıkılaştırılması üzerine söz konusu gerilimin yaşandığına işaret edildi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den İsrail hapishanelerindeki tutukluları korumak için acil müdahale çağrısı - Son Dakika

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