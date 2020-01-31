Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti - Son Dakika

Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti

6 saat önce

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş-Şeyh, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin sözde barış planını değerlendirdi.

Filistin yönetiminin, İsrail ile ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiğini belirten Şeyh, tek taraflı sözde barış planının açıklanmasının ardından "İsrail'e, Filistin yönetiminin, aralarındaki anlaşmalara bağlı kalmayacağı iletildi." ifadesini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerinin tavrının test edileceğini kaydeden Şeyh, Arap ve İslam ülkelerinin, Filistin'in tutumuna destek veren bir güç olmasını umduklarını dile getirdi.

Şeyh, Fetih hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) bir heyetin, gelecek hafta Gazze'ye gideceğini ve Hamas ile İslami Cihad hareketleriyle görüşeceğini belirtti.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat Cumartesi bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.


İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya'da eski pembe dizi oyuncusu Regina Duarte, bakan oluyor
ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 07:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]