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Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti
10 dakika önce
Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.
Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:25
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