Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti - Son Dakika Ekonomi

Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti

10 dakika önce

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.

Filistin, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:25 
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