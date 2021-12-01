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Filistin yönetimi: İsrail'in eski Kudüs Havalimanına yerleşim birimi kararı gerginliği tırmandıracak - Son Dakika

Filistin yönetimi: İsrail'in eski Kudüs Havalimanına yerleşim birimi kararı gerginliği tırmandıracak

01.12.2021 15:43
Filistin yönetimi: İsrail'in eski Kudüs Havalimanına yerleşim birimi kararı gerginliği tırmandıracak

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan eski Uluslararası Kudüs Havalimanının bulunduğu alana Yahudi yerleşimciler için 10 bini aşkın yeni konut inşa etme kararının bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacağını bildirdi.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan eski Uluslararası Kudüs Havalimanının bulunduğu alana Yahudi yerleşimciler için 10 bini aşkın yeni konut inşa etme kararının bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacağını bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan yazılı açıklamasında, İsrail'in Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya bölgesindeki eski Uluslararası Kudüs Havalimanı alanı üzerinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşası kararına tepki gösterdi.

Söz konusu planın tehlikeli bir karar olduğunu ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacağını aktaran Ebu Rudeyne, "Havalimanına dokunmak, uluslararası toplumun 2012 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tanıdığı Filistin devletinin egemenliğinin sembollerinden birine dokunmaktır. Uluslararası toplum BM'nin 2334 sayılı kararıyla da Yahudi yerleşim birimlerini kınadı ve açıkça her türlü yerleşim faaliyetine karşı olduğunu ilan etti." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimine seslenerek, İsrail'in bu ihlalleri karşısında yalnızca kınama politikasıyla yetinmeme ve net bir tutum sergileme çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, barış ve istikrarın Filistin halkının meşru haklarını tanımak aracılığıyla tesis edilebileceğini kaydetti.

Eski Uluslararası Kudüs Havalimanı

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya bölgesindeki Uluslararası Kudüs Havalimanı, 1920'deki İngiliz Mandası sürecinde 650 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, daha sonra İsrail'in 1967'deki işgaline kadarki Ürdün'ün egemenliği döneminde seyahat ve ticari amaçlarla kullanılmıştı.

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettikten sonra adını "Atarot" olarak değiştirdiği havalimanını yurt içi seferlere tahsis etmiş, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sonrasında da havalimanını kapatarak bölgeyi ordunun kullanacağı bir üsse dönüştürmüştü.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'ndeki ilgili bir alt komite 24 Kasım'da İkinci İntifada'dan bugüne atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs (Kalendiya - Atarot) Havalimanı alanı üzerinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşası için ilk onayı verdi.

Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, Tel Aviv yönetimi, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü öngören uluslararası toplumun aksine, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşunu engellemek üzere önemli bir adım atmış olacak.

Filistinlilere göre İsrail, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumun itirazlarına rağmen bu karara imza atmakla uluslararası hukuka ve meşruiyete karşı hareket ediyor.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi: İsrail'in eski Kudüs Havalimanına yerleşim birimi kararı gerginliği tırmandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin yönetimi: İsrail'in eski Kudüs Havalimanına yerleşim birimi kararı gerginliği tırmandıracak - Son Dakika
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