Filistin yönetimi, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planını kınadı - Son Dakika

Filistin yönetimi, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planını kınadı

20.01.2021 17:43
Filistin yönetimi, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planını kınadı, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine 2 bin 500'den fazla yeni konut inşa planını kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine 2 bin 500'den fazla yeni konut inşa planını kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti, iki devletli çözüm olasılığından geriye kalanları da ortadan kaldırmak, yeni Amerikan yönetiminin önüne daha fazla engel koymak ve durmuş olan barış sürecini yeniden başlatmak için göstereceği her türlü çabayı sekteye uğratmak için zamanla yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 2 bin 572 yeni konut inşa etme planını onaylamasını kınayan Ebu Rudeyne, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimine İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı net bir tavır takınma çağrısı yaptı.

Ebu Rudeyne, Yahudi yerleşim birimlerinin tamamının illegal olduğuna ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) dün yayımladığı rapora göre, İsrail makamları 460'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerine geri kalanı Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine olmak üzere 2 bin 572 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açtı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme planını kınadı - Son Dakika


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