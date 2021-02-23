Filistin yönetimi, Kudüs'te de seçimlerin yapılması için görüşmeler yapıyor - Son Dakika

Filistin yönetimi, Kudüs'te de seçimlerin yapılması için görüşmeler yapıyor

23.02.2021 05:09
Filistin yönetimi, Kudüs'te de seçimlerin yapılması için görüşmeler yapıyor, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin yönetiminin İsrail ve uluslararası taraflarla yapılması planlanan Filistin seçimlerinin işgal altındaki Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin yönetiminin İsrail ve uluslararası taraflarla yapılması planlanan Filistin seçimlerinin işgal altındaki Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Ahmed, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ürdün ve Mısır'dan Kudüslülere seçim için izin verilmesi konusunda müdahale edildiğini belirtti.

"Seçimler İsrail ve Filistinliler arasında imzalanan anlaşmaların garanti ettiği bir haktır" diyen Ahmed, Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oylarını vermeleri için Kudüslülere kolaylıklar sağlanacağını dile getirdi.

Ahmed, Kudüs'teki Filistinlilere ise şöyle seslendi:

"Seçmen ve aday olarak seçimlere katılın. Seçimlere katılmak bir halk direnişidir. İşgale rağmen seçimleri yapacağız bu bizim hakkımız"

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi, Kudüs'te de seçimlerin yapılması için görüşmeler yapıyor - Son Dakika


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