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Filistin yönetimi, mali kriz nedeniyle memurlarının maaşlarını bu ay da eksik yatırdı - Son Dakika

Filistin yönetimi, mali kriz nedeniyle memurlarının maaşlarını bu ay da eksik yatırdı

04.01.2022 18:05
Filistin yönetimi, mali kriz nedeniyle memurlarının maaşlarını bu ay da eksik yatırdı

Filistin Maliye Bakanlığı, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurların aralık ayı maaşlarının bir kez daha eksik yatırıldığını duyurdu.

Filistin Maliye Bakanlığı, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurların aralık ayı maaşlarının bir kez daha eksik yatırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, asker ve hizmet sektöründe çalışan memurların aralık ayı maaşlarının yüzde 80 oranında yatırılabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aradaki fark memurların yararına kalmaya devam edecek ve gerekli nakit imkanları buna izin verdiğinde yeniden ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin yönetiminin "Filistinli tutuklular ile şehit ve yaralı ailelerine sağladığı ödenekler" gerekçe gösterilerek İsrail'in vergi fonlarının bir kısmını kesintiye uğratmaya devam etmesi nedeniyle kasım ayında da memur maaşlarının yüzde 75'i yatırılabilmişti.

İsrail, ayrıca Filistin yönetiminin elektrik şirketlerine olan borçlarıyla bağlantılı gerekçelerle İsrail hastaneleri lehine, topladığı Filistin vergilerinden aylık ortalama 30-33 milyon dolar tutarında kesintiye gidiyor.

Filistin Maliye Bakanlığına ait verilere göre, İsrail'in 2021'in ilk 10 ayında vergi fonlarından yaptığı kesintilerin toplamı 1 milyar şekel (yaklaşık 319 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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Filistin, Maliye, İsrail, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Filistin yönetimi, mali kriz nedeniyle memurlarının maaşlarını bu ay da eksik yatırdı - Son Dakika
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