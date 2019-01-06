Son Dakika Haberleri: Filistin Yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki Memurları Geri Çekti

Filistin Yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki Memurları Geri Çekti

1 saat önce

Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndaki memurları geri çekti.

Filistin Yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki Memurları Geri Çekti, System.String[]
Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndaki memurları geri çekti.

Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndaki memurları geri çekti. Filistin Sivil İşler Genel Kurumunca yapılan açıklamada, "Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ve Hamas üyelerinin uygulamalarının ardından alınmıştır. Refah Sınır Kapısı'nı devraldığımızdan beri Hamas, orada çalışanlarımızın işlerini engelliyordu" denildi.

Son zamanlarda iktidardaki Fetih Hareketi ile Hamas arasında gerginlik artmaya devam ediyor, Fetih hareketi Cuma günü Gazze Şeridi'ndeki binalarını ve ofislerini kapatmaya karar vermişti. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Gazze, Hamas, Filistin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var

Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 00:32:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin Yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki Memurları Geri Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]