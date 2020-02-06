Filistin yönetimi, sözde barış planının gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti - Son Dakika
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Filistin yönetimi, sözde barış planının gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti

6 saat önce

Filistin yönetimi, sözde barış planının gerilimi tırmandırdığına dikkati çekerek, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te dört Filistinlinin İsrail güçlerince şehit edilmesini kınadı.

Filistin yönetimi, sözde barış planının gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti, System.String[]

Filistin yönetimi, sözde barış planının gerilimi tırmandırdığına dikkati çekerek, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te dört Filistinlinin İsrail güçlerince şehit edilmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin sözde barış planının işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasına yol açtığını belirtti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in sözde barış planı çerçevesinde sahte gerçeklikleri sahaya dayatmaya çalıştığına vurgu yaparak, Tel Aviv yönetimini sistematik gerginliğe devam etmemesi konusunda uyardı.

İsrail güçlerinin dört Filistinliyi şehit etmesini kınayan Ebu Rudeyne, Filistin halkının ve devletinin ABD ve İsrail'in "komplolarına" karşı duracağını ve daha öncekiler gibi, bedeli ne olursa olsun bunları da bertaraf edeceğini vurguladı.

İsrail askerleriyle girilen arbedede sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinli, Doğu Kudüs'te de bir Filistinli öldürülmüştü.

Dün de Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda bir Filistinli bir genç şehit olmuştu.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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