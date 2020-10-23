Filistin yönetimi, Sudan'ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı - Son Dakika

Filistin yönetimi, Sudan'ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı

23.10.2020 22:17
Filistin yönetimi, Sudan'ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı, System.String[]

Filistin yönetimi, Sudan'ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kararı almasını kınadı.

Filistin yönetimi, Sudan'ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kararı almasını kınadı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin topraklarını gasp eden işgal devleti İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sudan'ın İsrail ile normalleşmesinin Arap Birliği'nin 2002 yılında kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile 1515 numaralı BMGK kararına aykırı olduğuna vurgu yapılarak, "Filistin yönetimi, Filistin halkının meşru haklarını ve menfaatlerini korumak için gerekli kararları alacaktır." denildi.

Hiçkimsenin Filistin halkı ve davası adına konuşma hakkı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın tek yolunun başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, "Barış Filistin halkıyla olur. Filistin halkı olmadan barış olmaz ve Filistin halkının memnun olmadığı herhangi bir anlaşma kabul edilemez." dedi.

Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) başta olmak üzere Filistin İslami Cihad, Hamas ve Fetih hareketleri de Sudan'ın İsrail ile normalleşmesini kınayan ayrı bir bildirge yayınlayarak, söz konusu adımın Sudan'ın zenginliklerini yağmalamayı hedeflediği kaydedildi.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi, Sudan'ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı - Son Dakika

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