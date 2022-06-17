Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama - Son Dakika
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Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama

17.06.2022 13:27
Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama

Filistin yönetimi ve Filistinli siyasi gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Filistin yönetimi ve Filistinli siyasi gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı, saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirdi.

Bu tür saldırıların gerginliği artırdığına işaret edilen açıklamada, bölgedeki "tehlikeli tırmanıştan" İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Filistin Devlet Başkanlığı ayrıca saldırının ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay planlanan bölge ziyareti öncesi gerçekleştiğine dikkati çekerek Washington yönetimini "işler kontrolden çıkmadan" İsrail'in suçlarını ve saldırganlığını durdurması için harekete geçmeye çağırdı.

Siyasi grupların kınamaları

Hamas ve askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da hayatını kaybeden Filistinliler için taziye açıklaması yayımladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının karşılıksız kalmayacağı ve hesabının sorulacağı ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de İsrail baskınını ve 3 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli 3 gencin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama - Son Dakika

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