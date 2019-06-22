Son Dakika Haberleri: Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki: "Filistin satılık değildir"
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Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki: "Filistin satılık değildir"

1 saat önce

Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek "Filistin satılık değildir" açıklamasında bulundu.

Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki:
Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek "Filistin satılık değildir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ekonomik paketine Filistinli yetkililerden tepki geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü adına açıklamada bulunan Hanan Ashraw, Trump'ın damadı Kushner'ın planındaki sözlerin gerçekçi olmadığını belirterek bölgedeki çatışmanın politik çözüm ile sonlanacağını belirtti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise Kushner'ın planına tepki gösterilerek, "Filistin satılık değildir" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Filistin yönetiminden tepki

Filistin yönetimi ABD tarafından Bahreyn'de gerçekleştirilecek Manama Konferansı'na tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bahreyn'de düzenlenecek Manama Konferansına katılmayacağımızı söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise politik meseleler çözülmeden önce ekonomik konular görüşülmemelidir. Politik bir çözüm olmadığı sürece biz, herhangi bir ekonomik çözüm için anlaşma yapmayacağız" dedi. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
İsrail, Jared Kushner, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Politika
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