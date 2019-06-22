Son Dakika Haberleri: Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki: "Filistin satılık değildir"
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Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki: "Filistin satılık değildir"

1 saat önce

Filistinli yetkililer, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek "Filistin satılık değildir" açıklamasında bulundu.

Filistin yönetiminden ABD'ye sert tepki:
Filistinli yetkililer, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek "Filistin satılık değildir" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ekonomik paketine Filistinli yetkililerden tepki geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü adına açıklamada bulunan Hanan Ashraw, Trump'ın damadı Kushner'ın planındaki sözlerin gerçekçi olmadığını belirterek bölgedeki çatışmanın politik çözüm ile sonlanacağını belirtti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise Kushner'ın planına tepki gösterilerek, "Filistin satılık değildir" değerlendirilmesinde bulunuldu.
FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN TEPKİ Filistin yönetimi ABD tarafından Bahreyn'de gerçekleştirilecek Manama Konferansı'na tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Bahreyn'de düzenlenecek Manama Konferansına katılmayacağımızı söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise politik meseleler çözülmeden önce ekonomik konular görüşülmemelidir. Politik bir çözüm olmadığı sürece biz, herhangi bir ekonomik çözüm için anlaşma yapmayacağız" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Jared Kushner, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Güncel
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