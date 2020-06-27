Filistin yönetiminden, "diyalog için Ramallah'ı ziyarete hazırım" diyen Gantz'a yanıt - Son Dakika

Filistin yönetiminden, "diyalog için Ramallah'ı ziyarete hazırım" diyen Gantz'a yanıt

Filistin yönetimi, diyaloga hazır olduğu mesajını veren İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a, Batı Şeria'daki işgalin sonlandırılması ve uluslararası meşruiyeti gözetmesi çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi, diyaloga hazır olduğu mesajını veren İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a, Batı Şeria'daki işgalin sonlandırılması ve uluslararası meşruiyeti gözetmesi çağrısında bulundu.

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Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, diyalog için Ramallah'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyleyen Gantz'a cevap verdi.

Şeyh açıklamasında, "Gantz'ın, ordusunu ilhak ve işgal için harekete geçirmeyi değil, işgali sonlandırmayı düşünmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Gantz'ı kaba kuvvetten ziyade uluslararası meşruiyeti gözetmeye davet eden Şeyh, İsrail'in imzalanan anlaşmalara uyması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:33 Kaynak: AA

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