Filistin yönetiminden İsrail'in Yahudi yerleşimciler için konut inşa planına kınama - Son Dakika

Filistin yönetiminden İsrail'in Yahudi yerleşimciler için konut inşa planına kınama

14.10.2020 17:05
Filistin yönetiminden İsrail'in Yahudi yerleşimciler için konut inşa planına kınama, System.String[]

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planını kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu konut inşa etme planının uluslararası tüm sözleşmelere ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İsrail'in, uluslararası toplumun suskunluğu ve "karşılıksız normalleşmeler" gölgesinde Filistin topraklarını "çalmak" için Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapan Ebu Rudeyne, Donald Trump idaresindeki ABD yönetiminin de İsrail'in işgal ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine kayıtsız şartsız destek verdiğini kaydetti.

İsrail'in Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da konut inşa etme planını kınayan Ebu Rudeyne, uluslararası topluma bir kez daha İsrail'e baskı yapma ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla adil ve kapsamlı bir barışın tesisi için devreye girme çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen İsrail'in "Kanal 7" televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, Batı Şeria'da 2 bin 166 konutun inşasını onaylamıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun yarın da yine Batı Şeria'da başka konut projelerini onaylamak üzere toplanacağı belirtilmişti.

İşgal altındaki topraklarda yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı ifade edilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetiminden İsrail'in Yahudi yerleşimciler için konut inşa planına kınama - Son Dakika

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