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Filistin yönetiminden İsrail şiddetinin durdurulması için "uluslararası müdahale" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Filistin yönetiminden İsrail şiddetinin durdurulması için "uluslararası müdahale" çağrısı Açıklaması

14.02.2022 14:08
Filistin yönetiminden İsrail şiddetinin durdurulması için "uluslararası müdahale" çağrısı Açıklaması

Filistin yönetimi, İsrail ordu güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir genci öldürmesini kınayarak, uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail ordu güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir genci öldürmesini kınayarak, uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınındaki El-Sile el-Harisiye köyüne düzenlenen baskın sırasında 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Salah'ın İsrail kurşunuyla başından vurularak öldürülmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, işgal güçlerinin dün gece El-Sile el-Harisiye'de savunmasız Filistinli sivillere karşı işlediği menfur suçu en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını ve Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etmesini "savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden ihlaller" olarak nitelendirdi.

Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yapılan açıklamada, "Bakanlık, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya ve Uluslararası Ceza Mahkemesini işgal suçlarıyla ilgili hızla soruşturma başlatmaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, dün, Filistinlilere ait 4 evi yıkmak amacıyla El-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde baskın düzenlemişti.

Evlerin yıkımına engel olmaya çalışan Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında yaşanan olaylarda, İsrail kurşunuyla başından vurulan Filistinli Muhammed Ebu Salah hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği olaylarda 20 Filistinli de yaralanmıştı.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin yönetiminden İsrail şiddetinin durdurulması için 'uluslararası müdahale' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin yönetiminden İsrail şiddetinin durdurulması için "uluslararası müdahale" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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