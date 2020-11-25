Filistin yönetiminden, Kudüs'teki iki evin Yahudi yerleşimcilere devredilmesine kınama - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Merkezi Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki evin mülkiyetini Yahudi yerleşimcilere devretme kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan beldesindeki iki eve yönelik bu kararın, İsrail'in 700'den fazla Kudüslüyü beldenin Batn el-Heva semtindeki evlerinden sürgün etme planı çerçevesinde alındığı belirtildi.

İsrail'in kutsal şehir Kudüs'teki ihlallerinin tırmanmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden önce daha fazla ilhak ve genişletme projesini uygulamak için zamanla yarıştığına dikkat çekildi.

Mahkemenin kararının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma "siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in merkezi mahkemesi dün, Duveyk ailesinin, Sulh Mahkemesi'nin Şubat 2020'de Batn el-Heva semtindeki 2 evini Yahudi yerleşimcilere devretme kararına yaptığı itirazı reddetmişti.