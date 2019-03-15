Son Dakika Haberleri: Filistinli 10 Kaçak Göçmen Tır Dorsesinde Saklanırken Yakalandı

Filistinli 10 Kaçak Göçmen Tır Dorsesinde Saklanırken Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş Filistin uyruklu 10 kaçak yakalandı.

Filistinli 10 Kaçak Göçmen Tır Dorsesinde Saklanırken Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş Filistin uyruklu 10 kaçak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.M'nin kullandığı 35 DK 418 plakalı tır Malkara ilçe merkezinde durakladı. Tır şoförü, dorsede saklanan şahısların olduğunu fark etti. İhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan 10 kişinin Filistin uyruklu kaçak olduğu ortaya çıktı.

Kaçakların, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Filistin, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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