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Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu - Son Dakika

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu

06.09.2021 14:29
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu, System.String[]

Filistinli 6 tutuklunun İsrail'deki bir hapishaneden tünel kazarak kaçması İsrail'de günün konusu oldu.

Filistinli 6 tutuklunun İsrail'deki bir hapishaneden tünel kazarak kaçması İsrail'de günün konusu oldu.

İsrail'de 6 Filistinlinin bu sabah "çelik kasa" olarak bilinen yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar etmesi konuşuluyor.

İsrailli güvenlik uzmanı Yossi Melman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filmlerdeki gibi. Bu ilk kez de olmuyor. Temmuz 1958'de de mahkumlar tarafından isyan başlatılmış, çıkan olaylarda 66 mahkum kaçmıştı. 11 kişi ve iki gardiyan hayatını kaybetmişti. Sonra hepsi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

Melman, 2014'te de mahkumların tünel kazdığını ancak kaçma girişimlerinin engellendiğini aktardı.

"İsrail'de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram"

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi söz konusu haberi, "İsrail'de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram" başlığıyla duyurdu.

"Hapishaneler İdaresi, sabahın erken saatlerinde tutukluların yerlerinde olmadığını ve tünel kazarak kaçtıklarını fark etti." ifadeleri kullanılan haberde, Gilboa Hapishanesi'nin, 1948 topraklarındaki operasyonlardan sorumlu tutulan Filistinlilerin bulunduğu yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu belirtildi.

Tutukluların firar ettiğinin sabah 04.00'te anlaşıldığı ancak yürütülen soruşturmanın ilk sonuçlarına göre kaçışın, 01.30'da gerçekleştiği aktarılan haberde, "Gilboa bölgesinde İsrail ile Filistin topraklarını ayıran çit hattında birçok kişinin izinsiz geçiş yaptığı boşlukların olduğu biliniyor." denildi.

Haberde İsrail Hapishaneler İdaresinin, Gilboa Hapishanesi'ndeki yaklaşık 400 tutukluyu diğer hapishanelere dağıtma kararı aldığı kaydedildi.

Kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kuruldu

İsrail'in Haaretz gazetesi de İsrail İç İstihbarat Servisinden (Şabak), "firari mahkumların, kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kurduğu ve kaçış operasyonu için onları bekleyen bir aracın olduğu" bilgisini aldıklarını aktardı.

Yöredeki Yahudi çiftçilerin firarileri sabah hırsız oldukları düşüncesiyle polise ihbar ettiği belirtilen haberde, Hapishaneler İdaresinden bir yetkilinin, olayı, "büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu bu sabah, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın, cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı ifade ediliyor.

Mahkum, İsrail, İsyan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu - Son Dakika


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