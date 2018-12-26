Filistinli Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
22 dakika önce
ESENYURT'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
ESENYURT'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay dün akşam 17.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, temizlik görevlisinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Üç günde bir eve temizlik için gelen görevli, içeri girdiğinde Samer Mohdadnan kanlar içinde yerde yattığını gördü. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayın yeni olmadığını ve Filistinli Samer Mohdadnan'ın boğazından ve karnından bıçaklandığını belirledi. Polis
ekipleri cinayeti işleyen kişinin Filistinli adamın ev arkadaşı olduğu üzerinde dururken yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:53 Kaynak: DHA
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