Filistinli Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
2 saat önce
ESENYURT'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
ESENYURT'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay dün akşam 17.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, temizlik görevlisinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Üç günde bir eve temizlik için gelen görevli, içeri girdiğinde Samer Mohdadnan kanlar içinde yerde yattığını gördü. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayın yeni olmadığını ve Filistinli Samer Mohdadnan'ın boğazından ve karnından bıçaklandığını belirledi. Polis
ekipleri cinayeti işleyen kişinin Filistinli adamın ev arkadaşı olduğu üzerinde dururken yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:39 Kaynak: DHA
Ünlü Oyuncu Chow Yun-fat, 722 Milyon Dolarlık Servetini Hayır Kurumlarına Bağışlayacağını Açıkladı
Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü