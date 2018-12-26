Son Dakika Haberleri: Filistinli Adam Sitede Bıçaklanarak Öldürüldü

Filistinli Adam Sitede Bıçaklanarak Öldürüldü

10 dakika önce

Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldüİSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede yaşayan Filistin uyruklu şahıs, temizlik görevlisi tarafından dairesinin içinde ölü bulundu.

Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitede yaşayan Filistin uyruklu şahıs, temizlik görevlisi tarafından dairesinin içinde ölü bulundu. Şahısın husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan olayın gerçekleştiği sitede yaşıyordu. Bir süredir henüz bilinmeyen bir konudan husumetli olduğu kişi yada kişiler Mohdadnan'ın evine geldi ve Mohdadnan'ı bıçaklayarak öldürdü. Birkaç gün önce gerçekleştirildiği düşünülen olayın ardından bir görevli temizlik için Mohdadnan'ın evine geldi. Defalarca kapıyı çalan görevli daha sonra dairenin anahtarı ile eve girdi. Evin içinde Mohdadnan'ın kanlar içindeki cansız bedenini gören görevli önce diğer görevlilere daha sonra ise polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Filistinli adamın kesici aletle bıçaklanarak öldüğünü belirledi.
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise Mohdadnan'ın öldüğü daireyi güvenlik çemberine alıp geniş çaplı inceleme başlattı. Sitenin güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri Filistinli adamı öldüren kişi yada kişileri arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:49 Kaynak: İHA

Esenyurt, Filistin, 3. Sayfa
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