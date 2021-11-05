Filistinli aile 106 yıldır gözü gibi baktığı Osmanlı askerinin emanetini Büyükelçi Demirer'e teslim etti (3) - Son Dakika

Filistinli aile 106 yıldır gözü gibi baktığı Osmanlı askerinin emanetini Büyükelçi Demirer'e teslim etti (3)
05.11.2021 10:46
Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'e teslim etti.
Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'e teslim etti.
AA ekibi Osmanlı askerinin emanetine 100 yıldan uzun süredir gözü gibi bakan Filistinli ailenin hikayesini ilk kez 3 yıl önce haberleştirmişti. Bugün o hikayeye yeni bir halka eklendi.
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