Filistinli Ailenin Ölümünü Düğünde Kutlayan 7 İsrailli Suçlu Bulundu - Son Dakika

KUDÜS, 28 Nisan (Xinhua) -- İsrail mahkemesi Çarşamba günü verdiği kararda, 2015'te gerçekleşen bir düğünde Filistinli bir bebek ile anne ve babasının can verdiği kundaklama saldırısını kutlayan 7 İsrailli'yi, şiddet ve terörü kışkırtmaktan dolayı suçlu buldu. Söz konusu düğünde 7 İsrailli, Temmuz 2015'te Batı Şeria'nın Duma köyünde aşırı sağcı yerleşimci eylemciler tarafından düzenlenen bir kundaklama saldırısında Dawabsheh ailesinin öldürülmesini "dans ve şarkılarla" kutlamıştı.

İddianamede yer alan bilgilere göre 7 kişi, saldırıda yanarak hayatını kaybeden 18 aylık bebek Ali Dawabsheh'in fotoğrafını göstermiş ve ardından fotoğrafı bıçaklamıştı. Düğündeki diğer kişiler de Arapları öldürme, Filistin köylerini yakma ve Mescid-i Aksa'yı yıkma çağrısı yapan ırkçı şarkılar söyleyip dans etmişti. Damat yaşadışı silah bulundurmaktan, arkadaşlarından biri ise ırkçılığı kışkırtma, terör örgütünü destekleme ve silah bulundurmadan suçlu bulundu.

Devlete ait Kan TV haber kanalında yayımlanan düğünün video görüntüleri, farklı çevrelerden kişileri ve İsrailli politikacıları dehşete düşürmüştü. İbranice yayın yapan Ha'aretz gazetesine göre karar duruşmasının Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. İsrail yasaları, söz konusu suçlar için maksimum beş yıl hapis cezası öngörüyor.