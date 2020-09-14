Filistinli aileyi katleden fanatik Yahudi yerleşimciye müebbet hapis cezası - Son Dakika

İsrail mahkemesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evlerini kundaklayarak anne, baba ve bir bebeği katleden fanatik Yahudi yerleşimci Amiram Bin Uliel'i 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

İsrail'de Lod kenti merkezi mahkemesi Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yaşayan Filistinli Devabişe ailesinin evlerini yakarak anne, baba ve bir bebeğin yanarak ölmesine, bir küçük çocuklarının da ağır yaralanmasına neden olan Yahudi yerleşimci Amiram Bin Uliel'e 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Uliel, İsrail Mahkemesi tarafından 3 kasıtlı cinayetten suçlu bulunmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yer alan 4 kişilik Devabişe ailesinin evi, temmuz 2015 yılında fanatik Yahudi yerleşimci bir grup tarafından ateşe verilmişti. Olayda anne, baba ve 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)