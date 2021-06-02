Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret - Son Dakika

Filistinli aktivist Halavani ve Ali Erbaş'tan Bakan Yanık'a ziyaret

Filistinli aktivist Halavani ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Filistinli aktivist Halavani ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

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Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Erbaş'ın ve Mescid-i Aksa murabıtı Hanadi Halavani'nin kendisini Bakanlıkta ziyaret ettiğini duyurdu.


Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete dair fotoğraflar paylaşarak, "Üstad Sezai Karakoç: 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak' diyor. Kudüs'te yaşanan zulmü tüm dünyaya duyuran Halavani gibi kahramanlar susmadıkça, Filistin hep var olacak. Biz de onların yanında yer almaya devam edeceğiz.


Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Kudüslü aktivist, Mescid-i Aksa murabıtı Hanadi Halavani Hanımefendi'yi Bakanlığımızda misafir ettik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Derya Yanık, Ali Erbaş, Mescit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:53 Kaynak: İHA

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