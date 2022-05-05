Filistinli Alimler Birliğinden "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı - Son Dakika
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Filistinli Alimler Birliğinden "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı

05.05.2022 21:16
Filistinli Alimler Birliğinden "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere İsrail'in saldırıları karşısında Mescid-i Aksa'yı destekleme çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere İsrail'in saldırıları karşısında Mescid-i Aksa'yı destekleme çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme projesini ne pahasına olursa olsun gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Filistin halkının hiçbir zaman kutsallarının ihlal edilmesi karşısında sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Arap ve İslam dünyasındaki alimleri, işgalcilerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa'ya destek çabalarını iki katına çıkarmaya ve bu saldırıları dünyaya duyurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa'ya ve Aksa'nın gönüllü muhafızlarına (murabıt) yönelik saldırıların devam ettiği ve her gün yüzlerce gencin gözaltına alındığı ancak bu saldırıların Filistin halkını "kutsal başkenti ve Müslümanların ilk kıblesini" savunmaktan alıkoyamayacağı vurgulandı.

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi, sabah saatlerinde "İsrail'in kuruluş günü" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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Mescit, İsrail, Arap, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Alimler Birliğinden 'Mescid-i Aksa'ya destek' çağrısı - Son Dakika


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