Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı ile bu yıl ikinci kez görüştü - Son Dakika
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Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı ile bu yıl ikinci kez görüştü

09.03.2022 22:26
Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı ile bu yıl ikinci kez görüştü

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ocak ayından bu yana ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ocak ayından bu yana ikinci görüşmesini gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karar alma organı Yürütme Komitesinin de üyesi olan Bakan Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını kaydetti.

"İmzalanan uluslararası anlaşmalara ve alınan meşruiyet kararlarına dayalı siyasal bir ufka sahip olunması ihtiyacını" Lapid'e aktardığını belirten Filistin Sivil İşler Bakanı Şeyh, "İki devletli çözüm için engel oluşturan tek taraflı uygulamaların durdurulması gerektiğini kendisine söyledim." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla ikilinin görüştüğünü duyurdu, ancak iki taraftan da görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair bilgi paylaşılmadı.

İkili daha önce 24 Ocak'ta bir araya gelmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yakınlığıyla bilinen Hüseyin eş-Şeyh, şubatta düzenlenen FKÖ Merkez Konseyi toplantısında FKÖ'nün karar alma mekanizması Yürütme Komitesine seçilmişti.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı ile bu yıl ikinci kez görüştü - Son Dakika


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