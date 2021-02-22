Filistinli Bakan: "Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak" - Son Dakika

Filistinli Bakan: "Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak"

22.02.2021 11:31

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli'nin röportajı - Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli: "Cenin'deki OSB'de kurulacak sanayi tesislerinde üretilecek ürünler, İsrail'den ithal edilen ürünlere alternatif olacak" "Yatırımlar, 5 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye de dolaylı iş...

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli'nin röportajı - Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli:

"Cenin'deki OSB'de kurulacak sanayi tesislerinde üretilecek ürünler, İsrail'den ithal edilen ürünlere alternatif olacak"

"Yatırımlar, 5 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye de dolaylı iş imkanı sağlayacak"

RAMALLAH (AA) – KAYS EBU SEMRA – Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına desteğinin Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Batı Şeria'daki Cenin kent merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde 1100 dönüm arazi üzerine Türkiye, ABD ve AB'nin sağladığı finans desteğiyle inşa edilecek OSB'nin içinde gıda ve tekstil fabrikaları yer alacak, ayrıca burada araba montajı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Şubat'ta yayımladığı kararnameyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de OSB kurmasına izin vermişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin kentinde OSB kurabilecek. Bu çerçevede Cenin'deki OSB'nin işletmesinde TOBB BİS önemli bir rol oynayacak.

İsrail'den ithal edilen ürünlere alternatif olacak

AA muhabirine konuşan Bakan Useyli, Filistin'in stratejik vizyonunun İsrail ekonomisinden kademeli olarak ayrılmasına dayandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cenin'deki OSB'de kurulacak sanayi tesislerinde üretilecek ürünler İsrail'den ithal edilen ürünlere bir alternatif olacak. İşte bu bağlamda Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak."

Türkiye, Filistin'in ikinci en büyük ticaret ortağı

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, Türkiye 700 milyon dolara yakın ticaret hacmi ile Filistin'in, İsrail'den sonra en büyük ikinci ticaret ortağı.

Bakan Useyli, "İsrail, Filistin'in Türkiye'den ithal ettiği bazı ürünleri kendi iç piyasasına ithal edilmiş olarak sınıflandırıyor. Dolayısıyla bu ithal kalemleri Türkiye ile Filistin arasındaki ticarete dahil edilmiyor. Halbuki Türkiye ile aramızdaki gerçek ticaret hacmi bir milyar dolar." diye konuştu.

Useyli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin organize sanayi bölgelerini destekleme kararı, Türk halkının Filistin'e yönelik sevgisini ortaya koyuyor ve Filistin halkı da Türkiye'yi seviyor. Bu nedenle Türkiye Filistin'i destekliyor. Yatırımlar, 5 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye de dolaylı iş imkanı sağlayacak."

OSB'nin 2022'nin yaz aylarında faaliyete geçmesini beklediklerini aktaran Useyli, bakanlıklarına OSB'de birçok fabrika kurma başvurusu yapıldığını vurguladı.

Useyli, OSB'de yaklaşık 130 fabrika kurulacağını tahmin ettiğini belirterek, Türk iş adamlarına da burada yatırım yapma çağrısı yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın Beytullahim ve Eriha kentlerinde birer olmak üzere Filistin'de 3 OSB bulunduğunu aktaran Useyli, Filistin endüstrisinde büyük oranda modern teknolojinin kullanıldığını ve uluslararası kalite standardında olduğunu kaydetti.

Useyli, Cenin OSB'nin iki aşamada tamamlanacağına ve bu yılın ortalarında faaliyete başlamasının hedeflendiğine işaret ederek, Almanya'nın AB desteği çerçevesinde yaklaşık 28,8 milyon dolarlık, Türkiye'nin de yaklaşık 10 milyon dolarlık desteğinin olduğuna dikkati çekti.

İhracata teşvik

Türkiye'ye Filistin hurması ihracatı konusuna da değinen Useyli, Türkiye'nin gümrük vergisini kaldırmasıyla mevcut yıllık hurma ihracatının 1000 tondan 3 bin tona yükseleceğini dile getirdi.

Useyli, "Filistin'de en iyi hurma türü olan El-Mechul hurması üretiliyor. Türkiye'nin (gümrük vergisini kaldırma) kararı, iki ülke arasındaki ticareti artırmamıza yardımcı olacak ve yakın gelecekte miktarın artırmasını umuyoruz." dedi.

Filistin, yılda yaklaşık 12 bin ton hurma üretiyor. Üretimin yarısı iç piyasada tüketilirken, yarısı da uluslararası pazarlara ihraç ediliyor.

Filistinli Bakan: Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak
Filistinli Bakan: Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak
Filistinli Bakan: Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak
Filistinli Bakan: Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak

Filistin, Türkiye, İsrail, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Bakan: 'Türkiye'nin Batı Şeria'daki Organize Sanayi bölgesine desteği, Filistin'in İsrail'e bağımlılığını azaltacak' - Son Dakika


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