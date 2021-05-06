Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor - Son Dakika

Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor

06.05.2021 12:41

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisinden detaylar Köyde ikamet eden Bedevi Filistinlilerden detaylar Filistinli çoban Şerif Zevahire (40) ile röportaj Filistinli Muhammed Zevahire (35) ile röportaj Detaylar KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İşgali altındaki Batı Şeria'nın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisinden detaylar

Köyde ikamet eden Bedevi Filistinlilerden detaylar

Filistinli çoban Şerif Zevahire (40) ile röportaj

Filistinli Muhammed Zevahire (35) ile röportaj

Detaylar KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İşgali altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan ve 135 Filistinlinin yaşadığı El-Meyte köyü, İsrail'in yıkım ve zorunlu göç tehdidiyle mücadele etmeye çalışıyor.

İsrail'in ilhak planı kapsamında yer alan Ürdün Vadisi (El-Ağvar) bölgesindeki 34 köyden biri olan El-Meyte'nin Filistinli Bedevi sakinleri, tenekelerden yapma barakalarda yaşıyor ve çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Filistin toplumunda "çölün muhafızları" olarak isimlendirilen Bedevi toplulukları, İsrail'in Filistin topraklarındaki kırsal bölgelerde Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı en önemli faktörlerden sayılıyor.

Filistinli Bedevilere karşı İsrail'in kullandığı en önemli gerekçe olan "ruhsatsız" inşa durumunu İsrail Yüksek Mahkemesi de Mart 2021 ortalarında El-Meyte köyünün davasında kullanarak, köydeki evlerin yıkılması kararını onayladı.

Yüzölçümü yaklaşık 1,6 milyon dönüm olan Ürdün Vadisi'nin kuzey taraflarında yer alan El-Meyte köyündeki Filistinliler günlük hayatlarını korku ve endişeyle sürdürüyor ve İsrail'in köylerine yönelik herhangi bir harekete geçme durumunu gözetliyor.

AA ekibi, su ve elektrik şebekesi gibi temel alt yapı hizmetlerinden yoksun El-Meyte köyünün sakinleriyle Bedevi hayatını ve İsrail'in zorunlu göç ve yıkım tehdidini konuştu.

Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor
Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor
Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor
Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor

Batı Şeria, Röportaj, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Bedevilerin köyü El-Meyte, İsrail'in tehcir ve yıkım tehdidine karşı direniyor - Son Dakika


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