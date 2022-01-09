Filistinli bilim insanı Batş'a yönelik suikasta karışan bir kişi Gazze'de yakalandı - Son Dakika

Gazze İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında Malezya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş'a yönelik suikasta karışan bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İyad el-Bezm, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bezm, açıklamada, "21 Nisan 2018'de Malezya'da Fadi el-Batş'a yönelik suikastın araştırılması ve İç Güvenlik Biriminde devam eden soruşturmalar neticesinde bir şüphelinin Batş'ın suikastına karıştığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişinin, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından görevlendirildiğini itiraf ettiğini belirten Bezm, davayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de başkent Kuala Lumpur'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında, Mossad olduğu iddia edilmişti.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu haberi, resmi internet sitesinde "Hamaslı mühendise Malezya'da suikast" başlığıyla duyurmuştu.

İngiliz "The Times" gazetesi de Eylül 2020'de Batş'a yönelik suikasta Mossad'ın karıştığını doğrulayan belgelere ulaştığını açıklamıştı.