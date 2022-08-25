Gazze'de gençler İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında "parkur" sporu yapıyor

Filistinli bir grup genç, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında yıkılan evlerin enkazını parkura çevirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki "parkur" sporu tutkunu gençler, harabeye dönmüş binaların zorlu engellerine aldırmadan akrobatik atlayışlarla hünerlerini sergiliyor. Gençler, İsrail'in saldırılarına sporlarıyla dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 5 Ağustos'ta başlayan ve üç gün süren son saldırısında 25 konut tamamen yıkıldı, 80 konut da kullanılmaz hale geldi. Ayrıca saldırılarda Gazze Şeridi'nde orta ve hafif şekilde yaklaşık 2 bin konut zarar gördü.

Amaçları İsrail'in işlediği suçları dünyaya göstermek

AA muhabirine konuşan "Spider Gazze Parkuru" adlı ekibin lideri Naci Muammer, yıkılan binaların enkazı üzerinde parkur sporu yaparak, "İsrail'in işlediği suçları dünyaya göstermek" istediklerini söyledi.

Muammer, "Gazze Şeridi'nde sivillerin yaralanması, öldürülmesi, bombalanması dahil olmak üzere bölgede neler yaşandığı konusunda dünyaya mesajımızı iletmek istiyoruz." dedi.

Bölge sakinlerinin üstüne çöken evlerin enkazı arasında bu sporu yapmaktan mutlu olmadıklarını dile getiren Muammer, bununla birlikte Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları dünyaya ulaştırmak için yaşananlara sporlarıyla dikkat çekmek istediklerini belirtti.

"Dünyaya hayatı sevdiğimiz mesajını gönderiyoruz"

Filistinli genç, "Enkaz arasından tüm dünyaya, hayatı sevdiğimiz, umutla yaşadığımız ve barış içinde bir yaşamı arzuladığımız mesajını gönderiyoruz." diye konuştu.

Bu sporu yapabilecekleri alanların ve kulüplerin bulunmadığına, bunun da gelişimlerini kısıtladığına işaret eden Muammer, yurt dışındaki özel kulüplerin, oyuncuların dünyaya açılmasına katkı sağladığını aktardı.

Enkaz arasında parkur sporunu yapanlardan İzzeddin el-Azazi de bu yöntemin kendilerinin "İsrail'in suçlarına ilişkin mesajlarını dünyaya iletmesinin tek yolu" olduğunu ifade etti.

Parkur oyuncuları dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaşayanların "savaş atmosferinden ve patlama seslerinden uzak, istikrarlı bir yaşam" hayal ettiğini sözlerine ekleyen Azazi, seslerini dünyaya ulaştırmayı ümit ettiklerini vurguladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.