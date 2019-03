Filistinli Cam Ustası Sanatıyla İşgale Meydan Okuyor

EL- KAYS EBU SEMRA - İsrail 'in Filistin 'in tarihi ve sosyal dokusu, kültürel değerleri ve mirasını yok etmeye yönelik tüm çabalarına rağmen, Batı Şeria 'nın güneyindeki El-Halil kentinde, unutulmaya yüz tutmuş cam sanatı işgale karşı direniyor.Filistinli cam ustası Yakub en-Netşe, atölyesinde ürettiği birbirinden farklı şekil ve renklerdeki yaklaşık 250 parça cam eşya ile El-Halil'de yüzlerce yıllık geçmişi olan bu geleneksel sanatı yaşatmaya çalışıyor.Netşe, Batı Şeria'nın nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü bakımından en büyük kenti olan ve Dünya El Sanatları Konseyi'nin 6 Eylül 2016'da "Dünya El Sanatları Kenti" ilan ettiği El-Halil'deki atölyesinde işgale karşı kültürel mirası ihya ediyor.Camın ateşle dansıFilistinli cam ustası, İbrahim Camisi yakınında açtığı ve "Kenan Diyarı El Yapımı Cam Atölyesi" ismini verdiği dükkanında eriyik haldeki cam hamuruna üfleyerek onu cam eşyalara dönüştürme sürecini AA muhabirine anlattı.Netşe, eski cam eşyaları 1400 derecede eritip hamur haline getirdiğini ve sıcak haldeyken şekil verdiğini, ardından da başka bir fırında şekil verdiği bu camları kademeli olarak soğuttuğunu söyledi.Ürünlerin baştan sona kadar sadece kendisinin elinden çıktığını aktaran Netşe, "Atölyeye gelen ziyaretçiler ve turistler bana 'büyücü' diyor. Cama şekil verme işinin her aşamasını bir kişinin yapmasına şaşırıyorlar." dedi.Mesleği babasından öğrendiğini ve 49 yıldır cama şekil verdiğini belirten Filistinli usta, bu geleneksel sanatı yaşatmak için çocuklarına öğretmek istediğini kaydetti.İşgale meydan okuyor, mirası ayakta tutuyorAtölye açmaya karar verdiğinde bunun tarihi bir mekanda olmasına özen gösterdiğine dikkati çeken 57 yaşındaki cam ustası, seçtiği mekanın 4 bin yıllık tarihi olduğunu ve daha önce de aynı amaçla kullanıldığını söyledi.Netşe, yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı ve bunların 1500 İsrail askeri tarafından korunduğu El-Halil'deki eski beldede atölye açma sebebini şöyle anlattı:"Önceden 15 cam atölyesinin bulunduğu bu beldeye yeniden hayat verdim. Bu atölyelerin hepsi İsrail'in işgal politikaları nedeniyle kapandı. Bense İbrahim Camisi'ne yakın olduğu için özellikle burayı seçtim. Amacım hem Filistin mirasını tanıtmak hem de işgale meydan okumak."Turistler yoğun ilgi gösteriyorÜrünlerinin dünya üzerinde pek çok kente ulaştığına işaret eden Netşe, yabancı turistlerin ve Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki üniversite ve okullardan gelen öğrencilerle İsrail içindeki 1948 Araplarının atölyesine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.Netşe, sahip olduğu yeteneği kullanarak eski beldeye daha çok turist çekmeyi ve Filistinlilerin gerek İsrail hükümeti gerekse Yahudi yerleşimciler eliyle yaşadıkları sıkıntılara ışık tutmak istediğini vurguladı.Atölyeyi ziyaret eden İtalyan turist Anna, gördükleri karşısındaki şaşkınlığını, "Büyüleyici bir mekan, büyüleyici bir cam ustası." diyerek ifade etti.İsrail'deki bir Arap beldesi olan Et-Tira'dan atölyeyi ziyarete gelen Kayid Kasım ise hayatında ilk defa camın üretim sürecini yakından gördüğünü belirtti. Rengarenk cam eşyalarla süslü mekanı harikulade bulduğunu söyleyen Kasım, evini güzelleştirmek için bu cam eşyalardan satın alacağını sözlerine ekledi.El-Halil'deki eski beldede yaşayan yaklaşık bin Filistinli geçen yıllarda, İsrail'in uyguladığı baskılar ve İsrail ordusu ile yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunun neticesinde de pek çok dükkan kapandı.