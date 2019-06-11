Son Dakika Haberleri: Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı
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Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

47 dakika önce

Gazze'nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely'nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı.

Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı, System.String[]
Gazze'nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely'nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı.

Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs'ta Gazze'nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmıştı. Daha sonra uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren al-Jadeely dün yaşamını yitirdi. Al-Jadeely için düzenlenen cenaze töreninde ise Filistinli sağlık çalışanın oğlu omuzlarda taşındı. Babasının ölümüne kalabalık ile birlikte tepki gösteren küçük çocuğun babasının naaşına sarılarak ağladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı. Küçük çocuğun feryadı yürekleri burkarken yaşananlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
İsrail, Gazze, 3. Sayfa
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