Filistinli çocuklar İsrail füzelerinin hedefi olmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

İsrail'in Filistin'e yönelik sivil, asker demeden yürüttüğü katliam devam ediyor. İsrail saldırılarından en son gelen bilgilere göre 14 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları üst üste 3'üncü günde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, 2 Filistinli çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde apartmanın bodrum katında oyun oynayan küçük çocukların apartmandan çıktıları görülürken, çocuklar çıkar çıkmaz İsrail'in attığı füze nedeniyle çatının bir kısmının çocukların oynadığı noktaya isabet ettiği görüldü.

16 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER

İsrail'in saldırı düzenlediği Batı Şeria'da ise 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıkarken, İsrail güçleri sivillere ateş açtı.

İsrail'in açtığı ateş sonucu Akabe kasabasındaki 16 yaşındaki Filistinli Rashid Muhammed Abu Arreh boynundan ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.