Filistinli çocuklar İsrail şiddeti ve hak ihlalleri altında hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Uluslararası hukuka göre korunma statüsüne sahip olması gereken çocuklar, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında erken yaşta İsrail'in ayrımcı uygulamalarıyla tanışıyor.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 1995'te "Filistinli Çocuklar Günü" ilan ettiği 5 Nisan, işgal edilmiş topraklarda dünyaya gözlerini açan Filistinli çocuklar için hala bir kutlama günü değil.

AA muhabirlerinin Filistin ve İsrailli hak örgütü raporlarından derlediği verilere göre, 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların İsrail tarafından maruz bırakıldığı hak ihlalleri ve şiddet yıllar içinde arttı.

Güney Afrika'da siyahların haklarının göz ardı edildiği "apartheid" rejimine dönüşmekle suçlanan İsrail'in uygulamaları karşısında Filistinli çocukların maruz kaldığı en büyük sorunlardan biri de gözaltılar.

Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail güçlerince çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor. Bu gözaltıların ardından Filistinli çocuklardan bazıları İsrail mahkemelerince hapse mahkum ediliyor.

Filistin hükümetine bağlı Filistinli Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Kurumunun yayımladığı son rapora göre, İsrail güçleri 1967'den bu yana 18 yaşın altında yaklaşık 50 bin Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

2021'de gözaltına alınan çocuk sayısının 1300'e yaklaştığı bilgisi verilen raporda, bu rakamın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 140 artışa işaret ettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 160 Filistinli çocuk tutuklu

Rapora göre, 2022 başından bu yana 200'den fazla Filistinli çocuk gözaltına alınırken, İsrail hapishanelerinde halen tutuklu 160 çocuk bulunuyor.

Kurumun Gazze yetkilisi Abdunnasır Feravine, "İsrail'in, çocukları yetişkinlerden ayırt etmeksizin hedef aldığını" belirtti.

Filistinli tutukluların davalarıyla ilgilenen bağımsız Filistinli Esirler Cemiyeti de İsrail güçlerinin 2015'ten bu yıl mart sonuna kadar 9 binden fazla çocuğu gözaltına aldığını aktardı.

Yılın ilk çeyreğinde 10 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporlarına göre, İsrail güçlerinin yılbaşından beri öldürdüğü 20 kadar Filistinliden en az 10'u çocuktu. Hayatını kaybeden diğer Filistinliler arasında 19-20 yaşlarında gençler de vardı.

İsrail ordusu, askerlerin ateş açması sonucu ölen Filistinli çocuklar için çoğunlukla "molotofkokteyli atmaya çalıştıkları" iddiasında bulundu.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki olaylarda yaralanan yaklaşık 2 bin 100 Filistinliden de en az 400'ü reşit değildi. Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk patlayıcı artıklarının infilak etmesi sonucu ellerini kaybetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı bölgesinde İsrail polisinin kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullanması sonucu sağır ve engelli bir kız çocuğu taş merdivenlere düşerek yaralandı. Olayın görüntüleri geniş tepki topladı.

Uluslararası Çocuk Koruması Filistin'in paylaştığı rakamlara göre, 2021'de 78 Filistinli çocuk İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Bunlardan 61'i Gazze'dendi, 26'sı ise 8 yaşından küçüktü.

İsrail, Gazzeli çocuklar için yapılan tedavi başvurularının yüzde 38'ini reddetti

İsrail ablukası nedeniyle 2 milyon kişinin dış dünyaya kapalı halde yaşadığı Gazze'de tedaviye ulaşmanın İsrail makamlarınca engellenmesinin buradaki çocukların hayatı için en büyük tehlikelerden biri olduğu belirtiliyor.

Gazzeliler, hayati risk taşıyan hastalıkların tedavisi için Batı Şeria'ya veya İsrail'e geçmek için İsrail makamlarından izin almak zorunda kalıyor. İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Gazzeli hastaların tıbbi bakımını engellemesinin çok sayıda çocuğun hayatını tehlikeye attığına, bazılarının da ölümüne yol açtığına dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, İsrail 2021'de Gazzeli çocukların tedavisi için yapılan başvurulardan yüzde 38'ini (4145 hasta çocuk) ya reddetti ya da cevapsız bıraktı.

Gazzelilerin başvurularını katı şartlara bağlayan ve onay sürecini ağırdan alan İsrail makamlarının tedavileri engellemesinin en trajik sonuçlarından biri geçen günlerde yaşandı.

İsrail'in tedavi için Gazze'den ayrılmasına tam 5 ay boyunca izin vermediği, 19 aylık kalbi delik bebek Fatıma el-Masri hayatını kaybetti.

İnsan hakları örgütleri, 2021'de hastalık teşhisi konan ve 1 Nisan'da hayatını kaybeden Gazzeli bebek Fatıma'nın ölümünden İsrail ablukasının sorumlu olduğuna dikkati çekti.

Evleri yıkılan çocuklar çaresiz hissediyor

B'Tselem'e göre, İsrail'in çeşitli bahaneler ve ağır koşullar öne sürerek Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkması sonucu çok sayıda çocuk da ailesiyle evsiz kaldı.

İsrail'in Ocak 2022'de Filistinlilere ait 12 meskeni yıkması nedeniyle evsiz kalan 78 Filistinliden 37'si çocuktu.

Save The Children'ın İsrail'in evlerini yıktığı 217 Filistinli aileyle görüşerek Haziran 2021'de yayımladığı çalışma, İsrail'in evlerini yıktığı beş çocuktan dördünün, "yardım ya da korunma için uluslararası toplum, yetkililer hatta ailelerine karşı inançlarını yitirdiğini, çaresiz ve geleceğe karşı ümitsiz hissettiklerini" ortaya koydu.

Her on çocuktan yedisinin, "sosyal izolasyon içinde olduğu, evleri yıkıldıktan sonra çevresiyle iletişimlerinin koptuğu" kaydedilen çalışmada çocukların büyük çoğunluğunun "korku, stres, depresyon, anksiyete, güvensizlik" gibi semptomlar gösterdiği ifade edildi.