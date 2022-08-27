Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi - Son Dakika
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Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi

27.08.2022 15:42
Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi

Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun konseri verdi.

Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun konseri verdi.

Konsere merkezin müdürü Reha Ermumcu, Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu Müdürü Muhammed Avar, 18 yaş altındaki Filistinli kanun öğrencileri ve çok sayıda Kudüslü katıldı.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak aldıkları kanun kursunu tamamlayan Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu iş birliğinde düzenlenen konserde becerilerini sergiledi.

Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kanun, çalması ve öğrenmesi zor bir enstrüman. Buna rağmen bu yaştaki genç Kudüslülerin bu enstrümanı öğrenmeleri, doğu müziğini korumak ve yaşatmak adına, makamsal müziğimizin zenginliğimizi devam ettirmek adına çok önemli görüyorum." dedi.

Ermumcu, "Biz de bu kapsamda bu geleneksel enstrümanlarımızın öğrenilmesini ve bu şekilde Kudüs ve Filistin halkıyla paylaşılmasını çok değerli görüyoruz. Bu sayede de Kudüs'teki kültürel hayata da bir katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türk Kültür Merkezi'nin bahçesinde, Mescid-i Aksa ve Filistin temalı bir resim sergisine de yer verildi.

Etkinlik, eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç müzisyenlere sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi - Son Dakika

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