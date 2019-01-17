Son Dakika Haberleri: Filistinli Çocukların Kar Sevinci

Filistinli Çocukların Kar Sevinci

1 saat önce

Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentinde Filistinli çocuklar kar keyfi yaşadı.

Filistinli Çocukların Kar Sevinci, System.String[]
Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentinde Filistinli çocuklar kar keyfi yaşadı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. 15 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışıyla Filistinli çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak, kardan adam yaparak çıkardı.

Kartopu oynamak için arkadaşlarıyla dışarı çıktığını belirten Filistinli çocuk Orob Jabarin, karın yağışıyla çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirtti. - EL HALİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı 10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:23:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinli Çocukların Kar Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]