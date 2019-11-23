Son Dakika Haberleri: Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi
Son Dakika Güncel Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi - Son Dakika

Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi

6 saat önce

Filistinli çocukların çektiği Kudüs fotoğrafları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sergilendi.

Filistinli çocukların çektiği Kudüs fotoğrafları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sergilendi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, İslam Kalkınma Bankası ve Taawon Vakfının iş birliğiyle Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklar için fotoğraf yarışması düzenlendi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve "Kudüslü çocukların gözünden Kudüs" ismi verilen fotoğraf yarışmasına farklı yaş gruplarından 87 çocuk 450 fotoğrafla katıldı.

Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törenle dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi, çekilen fotoğraflar sergilendi.

Yoğun katılımın olduğu sergide fotoğraflar, davetlilerin ilgisini çekti.

"Serginin amacı Filistinli çocuklar arasında Kudüs bilincini artırmak"

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasının ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"Bu sergiyi Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklar arasında Kudüs bilincini ve Kudüs'e yönelik ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendik." diyen Ermumcu, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi

Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinli çocukların Kudüs fotoğrafları Doğu Kudüs'te sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]