Son Dakika Haberleri: Filistinli Davasına Sahiptir"

Filistinli Davasına Sahiptir"

2 saat önce

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Eğer bir millet istiklaline sahip çıkıyorsa, hedefine bağımsızlık koyuyorsa o millet mazlumluğu kabul etmeyen bir millettir.

Filistinli Davasına Sahiptir
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Eğer bir millet istiklaline sahip çıkıyorsa, hedefine bağımsızlık koyuyorsa o millet mazlumluğu kabul etmeyen bir millettir. Filistinli, başı diktir, davasına sahiptir. Filistinli, ölünceye kadar da buna devam edecektir. Bizim için önemli olan budur" dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle SDE konferans salonunda "İşgalin 101. Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" başlıklı program düzenlendi.

Salonda program öncesinde Kudüs'ün tarihini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Filistin'in her yönüyle ele alındığı programın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin davası gibi mukaddes bir davayı konu alan bir toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Filistin davasının geçmişten günümüze yapılan mücadelelerin en mukaddes örneklerinden biri olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Biz tarihçiler, savaşları çeşitli kategorilere ayırırız. Geçmişten günümüze kadar devam ettiği şekliyle... Bunlardan birincisi dava, kültür ve medeniyet savaşlarıdır. İkincisi özellikle yeni ve yakın çağdan itibaren dünyayı sarmala alan emperyalizm savaşları. Üçüncüsü de milli mücadele savaşlarıdır. Kutsal olan da milli mücadele savaşlarıdır. Filistin mücadelesi de hakikaten dünyaya mal olmuş mücadele savaşıdır. Çünkü sadece bölgesel güçlerin buraya yüklenmesiyle veya taraf olmasıyla gerçekleşen bir savaş fiili değil, topyekün, adına küresel sistem dediğimiz doyumsuz örgütlenmenin taraf olduğu bir mücadeledir."

"Milleti millet yapan da davalarına sahip çıkmaktır"

Milleti millet yapanın davalarına sahip çıkmak olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir millet istiklaline sahip çıkıyorsa, hedefine bağımsızlık koyuyorsa o millet mazlumluğu kabul etmeyen bir millettir. Filistinli başı diktir, davasına sahiptir. Filistinli ölünceye kadar da buna devam edecektir. Bizim için önemli olan budur. Buna saygı duymak, bunun yanında olmaktır. Bizim için de tüm İslam dünyası için de Müslüman Türk dünyası için de atalarımızdan gelen bir davadır. Milleti millet yapan da davalarına sahip çıkmaktır. Öncelikle bunu kaybetmememiz lazım, bütün nesillerimize de bunu idrak ettirmemiz gerekiyor."

Programa, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri M. S. Saidam, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, PNI Genel Sekreteri Mustafa Barghouti, bazı Filistinli milletvekilleri ve çok sayıda katılımcı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:55 Kaynak: AA

Refik Turan, Filistin, Türk Tarih Kurumu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:02:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinli Davasına Sahiptir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]