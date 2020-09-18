Filistinli Devabişe ailesini katleden fanatik Yahudi için 400 bin dolardan fazla yardım toplandı - Son Dakika

Filistinli Devabişe ailesini katleden fanatik Yahudi için 400 bin dolardan fazla yardım toplandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olan fanatik Yahudi yerleşimcinin yasal savunmasında harcanması için düzenlenen yardım kampanyasına 400 bin dolardan fazla bağış yapıldı.

Filistinli Devabişe ailesini katleden fanatik Yahudi için 400 bin dolardan fazla yardım toplandı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olan fanatik Yahudi yerleşimcinin yasal savunmasında harcanması için düzenlenen yardım kampanyasına 400 bin dolardan fazla bağış yapıldı.

"Honenu" isimli aşırı sağcı dernek, Nablus'a bağlı Duma Beldesinde 18 aylık Ali Devabişe, baba Saad ve anne Riham'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kundaklama saldırısının faili fanatik Yahudi yerleşimci Amiram Ben-Uliel'in yasal savunmasında kullanılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

14 Eylül Pazartesi günü başlayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Twitter hesabından paylaşarak destek verdiği kampanyada, 1 milyon 371 bin 818 yeni İsrail şekeli ( yaklaşık 401 bin dolar) yardım toplandı.

Ne olmuştu?

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe evde yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Ben-Uliel'i suçlu bulan İsrail mahkemesi 3 kez ömür boyu hapis cezası verirken, Netanyahu'nun oğlu karara tepki göstererek saldırganın "masum olduğunu" ve hakkındaki delillerin İsrail istihbarat birimleri tarafından "uydurulduğunu" iddia etmişti.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Devabişe ailesini katleden fanatik Yahudi için 400 bin dolardan fazla yardım toplandı - Son Dakika

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