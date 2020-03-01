Filistinli din adamları ABD'nin sözde barış planı protesto etti - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli din adamları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı ve Filistinli Alimler Birliğinin çağrısıyla düzenlenen eylemde, sözde barış planı aleyhinde sloganlar atıldı.

Göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra "Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmek suçtur", "şuur, davet ve birlikle Yüzyılın Anlaşması planını hükümsüz kılacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinli Alimler Birliği üyesi Ömer Nevfel, konuşmasında, "Filistinli alimler, Yüzyılın Anlaşması planını tamamen reddediyor. Bu sözde anlaşmanın yazıldığı mürekkep kadar kıymeti harbiyesi bulunmuyor." dedi.

Filistin'in İslam toprakları olduğunu, Kudüs'ün de sadece Filistinlilere değil tüm Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Nevfel, Kudüs'e yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nevfel, İslam ümmetinin tüm din adamlarını, sözde barış planını hükümsüz kılmak için çalışmaya çağırdı.

Filistin halkının da sözde barış planıyla mücadele için yek vücut olması gerektiğinin altını çizen Nevfel, ayrıca İsrail'le normalleşme politikasını kınadı ve sözde barış planıyla mücadele için bu siyasetin karşısında durulması gerektiğini ifade etti.

Gazze'de daha önce de birçok kez Trump'ın sözde barış planına karşı gösteriler düzenlenmişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.