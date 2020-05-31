Filistinli Ebu Zeyyad: "İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır... - Son Dakika

Filistinli Ebu Zeyyad: "İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır...

Ebu Zeyyad'ın ev yaşamından detaylar Ebu Zeyyad'ın Ayrım Duvarı'nın yanından yürümesi Ebu Zeyyad'ın röportajı - Uluslararası Af Örgütü'nün Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme Sorumlusu 29 yaşındaki Ebu Zeyyad, Tel Aviv yönetiminin "güvenlik sebepleri" nedeniyle seyahat yasağına takıldı...

Ebu Zeyyad'ın ev yaşamından detaylar

Ebu Zeyyad'ın Ayrım Duvarı'nın yanından yürümesi

Ebu Zeyyad'ın röportajı - Uluslararası Af Örgütü'nün Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme Sorumlusu 29 yaşındaki Ebu Zeyyad, Tel Aviv yönetiminin "güvenlik sebepleri" nedeniyle seyahat yasağına takıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkılmasına izin verilmeyen Ebu Zeyyad, insanların sağlık nedenleriyle karantinaya girdiklerini, Filistinlilerin ise 1948'den bu yana siyasal sebeplerle adeta bu karantinaya maruz kaldıklarını belirtti

Ebu Zeyyad, İsrail işgalinin sona ermesini, Filistinlilerin barış ve özgür bir şekilde yaşamasını, yaşanan sorunların sona ermesini diledi

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İsrail'in "güvenliği" gerekçe göstererek seyahat yasağı getirdiği Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme Sorumlusu Leys Ebu Zeyyad, "Koronavirüs nedeniyle insanların yeni tanıştığı karantina sürecini, Filistinliler 72 yıldır yaşıyor." dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat yasakları da dahil, devletlerin koyduğu kurallar ve düzenlemelerin altında yaşamanın zorluklarıyla belki ilk defa tanışırken Filistinliler, İsrail'in toprakları üzerinde kurulduğu 1948'den bu yana bu uygulamalara maruz kalıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan milyonlarca Filistinli, Tel Aviv yönetiminin, baskıları, ihlalleri ve insan haklarına aykırı uygulamalarının gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan mahallelerinden Ayzeriye sakini, Uluslararası Af Örgütünün Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme Sorumlusu 29 yaşındaki Ebu Zeyyad, Tel Aviv yönetiminin "güvenlik sebepleri" nedeniyle seyahat yasağına takıldı.

Ebu Zeyyad, Doğu Kudüs'teki bir hastanede tedavi gören hasta annesine refakat etmesine İsrail makamlarının izin vermemesiyle, İsrail'in "kara listesine" alındığını anladığını söyledi.

Ayzeriye'deki evinde AA muhabirine açıklama yapan Ebu Zeyyad, "İsrail'in bana yönelik baskıları 2019'un eylül ayında başladı. Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesinde tedavi gören anneme refakatçi olmak için İsrail'e izin başvurusunda bulunduğumda Kudüs'e girişime izin verilmemişti ve o zaman İsrail'in baskılarını fiilen anlamaya başladım." dedi.

Ebu Zeyyad, daha önce Kudüs'e 3 defa giriş izni alabildiğini, ancak eylül ayındaki başvuru sonrası bir daha izin alamadığını, hastanede iki ay tedavi görüp burada hayatını kaybeden annesini son kez görmesine bile izin verilmediğini ifade etti.

İsrail'in Kudüs'e girişine izin verilmemesini "güvenlik sebeplerini" gerekçe gösterdiğini ve bu sebeplerin içeriğinin ne olduğunu bilmediğini belirten Ebu Zeyyad, daha sonra bu sürecin sadece Kudüs'e girişine izinle sınırlı kalmadığı, işgal altındaki Batı Şeria'dan da çıkışına izin verilmediğini anlattı.

Ebu Zeyyad, şöyle devam etti:

"Bu durumdan bir ay sonra da Ürdün'de hayatını kaybeden bir yakınımızın cenazesine katılmak üzere sınıra gittiğimde, aynı şekilde İsrail güçlerince geri çevrildim. Ayrıca bu güvenlik sebeplerini gizli dosya olarak niteliyorlar. Biz de avukat tuttuk. Avukatımız önce Batı Şeria'daki İsrail makamlarına bu seyahat yasağı için itirazda bulundu ama bu itiraz reddedildi. Daha sonra da Kudüs'teki İsrail mahkemesine başvurdu. Bu duruma ilişkin dava da 31 Mayıs'ta Kudüs'te görülecek."

Ebu Zeyyad, Kudüs'te görülecek duruşmaya katılmasına dahi izin verilmediğini anlatarak, "Tabii avukatım dahi bu gizli dosyayı göremiyor, sadece hakime sunuluyor bu dosya. Dolayısıyla avukatım fiilen bu konuda beni savunamıyor bile. Kendi haklarımı savunacağım Kudüs'teki bu mahkemeye ben de aynı 'güvenlik' sebeplerinden dolayı katılamıyorum." dedi.

"Filistinliler sağlık için değil siyasal sebeplerle karantinadalar"

Kendisi dahil Filistinlilerin işgal şartlarında yaşam mücadelesi verdiğini ve Kovid-19 süreciyle insanların yaşadıkları karantinayı her daim yaşadıklarını belirten Ebu Zeyyad, "Koronavirüs nedeniyle insanların belki yeni tanıştığı bu karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır yaşıyor. Bu salgın insanlara Filistinlilerin yaşadığını fiilen yaşatmış oldu adeta. Tabii bu karantina insanlar için bir çeşit önlem, ancak İsrail bütün Filistin halkını bu 'karantinaya' zorluyor ve toplu olarak cezalandırıyor. Yani Filistinliler sağlık için değil siyasal sebeplerle karantinadalar. İşte Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler 14 yıldır tamamen abluka altında. Seyahat özgürlüğümüz her zaman kısıtlı, her yerde kontrol noktaları mevcut. İsrail her taraftan kuşatmış durumda, sınırlarımızı da kontrol ediyor." diye konuştu.

Ebu Zeyyad, Batı Şeria'nın kendileri için adeta bir kafese dönüştüğüne dikkati çekerek, "Yani mesela bizim sadece Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nden (Ürdün ile Batı Şeria arasındaki sınır kapısı) yurt dışına çıkabilme durumumuz var, bu kapıyı da İsrail kontrol ediyor. Filistinliler olarak apaçık bir şekilde hem seyahat hem de bir şehirden başka bir şehre geçiş özgürlüğünden mahrumuz." dedi.

Karantinanın başkaları için olumlu bir şey olduğuna, İsrail'in uyguladığı "daimi karantina" durumunun ise Filistinliler için toplu bir cezalandırma yöntemi olduğuna vurgu yapan Ebu Zeyyad, yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nim tam bir abluka altında olduğunu, işsizliğin had safhaya ulaştığını, insanların ekonomik durumlarının çok kötü olduğunu ve hiçbir şekilde bu durumdan çıkamadıklarını anlattı.

Uluslararası Af Örgütünün yayınladığı rapor

Ebu Zeyyad, İsrail'in şahsına yönelik koyduğu bu seyahat yasağının Uluslararası Af Örgütünün daha önce Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle çalışan uluslararası kuruluşları deşifre eden bir rapor yayınlamasıyla alakalı olabileceğini, çünkü İsrail'in eski eski Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan da dahil olmak üzere 4 İsrailli bakanın Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara yaptırım getirme kararı aldığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in aynı süreç sonrasında sınır dışı edildiğini hatırlatan Ebu Zeyyad, "Yani insan hakları alanında çalışan her kim olursa olsun mutlaka İsrail'in bu baskılarına maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

Ebu Zeyyad, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmekle Filistinlilerin geleceğini yok edeceğini belirterek, "Apartheid rejimi diyebileceğim İsrail, şimdi Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak etmeyi planlıyor. Filistin halkının geleceği tamamen yok ediliyor ve durumumuz çok daha kötü olacak." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in işgalinin sona ermesiyle Filistinlilerin gerçekten haklarına ulaşabileceğini vurgulayan Ebu Zeyyad, "İşgalin sona ermesi dışındaki tüm alternatifler hiçbir zaman gerçek haklarımızı sağlayamayacak. İşgalin sona ermesini, Filistinlilerin barış ve özgür bir şekilde yaşamasını, bizim şimdi çektiğimiz sorunları yaşamamasını diliyorum." dedi.

Filistinli Ebu Zeyyad: İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır...

Karantina, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Ebu Zeyyad: 'İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır... - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak         
19:44
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu         
19:30
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı         
19:07
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti         
19:00
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi         
18:58
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler         
18:06
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı         
17:53
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi         
17:51
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti         
17:27
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor         
17:27
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 20:18:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli Ebu Zeyyad: "İnsanların yeni tanıştığı karantina sürecini Filistinliler 72 yıldır... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]