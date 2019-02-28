Son Dakika Haberleri: Filistinli Eski Kadın Milletvekili 20 Ay Sonra Özgür

Filistinli Eski Kadın Milletvekili 20 Ay Sonra Özgür

2 saat önce

İsrail makamları, yaklaşık 20 aydır cezaevinde tuttuğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar'ı serbest bıraktı.

Filistinli Eski Kadın Milletvekili 20 Ay Sonra Özgür, System.String[]
İsrail makamları, yaklaşık 20 aydır cezaevinde tuttuğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar'ı serbest bıraktı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Temmuz 2017'de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan ve o tarihten bu yana cezaevinde tutulan Cerrar'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Cerrar'ın serbest bırakılma gerekçesine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

Eski milletvekili Cerrar, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı "idari tutukluluk" kapsamında yaklaşık 20 aydır hakim karşısına çıkarılmadan hapiste tutuluyordu.

FHKC'nin önde gelen isimlerinden Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınıyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: AA

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