Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu - Son Dakika

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Filistinli Gazeteci Alaa Şimali'nin yıkılan evinin enkazı

Filistinli Gazeteci Alaa Şimal ile röportaj Filistinli gazeteci Alaa Şimali, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında evini kaybetmesinin ardından İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda da eşi ve 5 çocuğuyla taşındığı evinden oldu.

Spor muhabiri Şimali'nin, Şucaiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evi İsrail ordusunun 2014 yılındaki saldırıları sırasında yıkıldı.

Şimali, bunun ardından sınır bölgelerinden uzakta ve şehrin göbeğinde daha güvenli olabileceği düşüncesiyle Gazze'nin merkezindeki Yermuk Caddesi'ne taşındı. İsrail ordusunun füzeleriyle burada ikamet ettiği apartman dairesi de bir önceki evinin kaderini yaşadı ve yerle bir oldu.

Gazzeli gazeteci ile 36 ailenin yaşadığı apartmanın, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılmasıyla, Şimali ve komşuları evsiz kalarak yerinden edilmişler ordusuna katıldı. İsrail'in 10 günden fazla süren Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 mesken zarar gördü.