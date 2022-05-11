Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti

11.05.2022 15:24

Son dakika haberi: Bağdat'taki Aljazeera televizyonunun ofisi önünde toplanan gazeteciler Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayyad Al-Lami'nin konuşması BAĞDAT - Iraklı gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini...

Bağdat'taki Aljazeera televizyonunun ofisi önünde toplanan gazeteciler

Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması

Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayyad Al-Lami'nin konuşması BAĞDAT - Iraklı gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. Başkent Bağdat'taki Aljazeera televizyonunun ofisi önünde düzenlenen eyleme katılan gazeteciler, Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıdı.

Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti

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Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika


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