Bağdat'taki Aljazeera televizyonunun ofisi önünde toplanan gazeteciler
Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması
Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayyad Al-Lami'nin konuşması BAĞDAT - Iraklı gazeteciler, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. Başkent Bağdat'taki Aljazeera televizyonunun ofisi önünde düzenlenen eyleme katılan gazeteciler, Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Iraklı gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika