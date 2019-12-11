Filistinli gazeteciler için 2019 en kötü ikinci yıl oldu - Son Dakika

Gazzeli yetkililer, 577 İsrail ihlali ile 2019 yılının Filistinli gazeteciler için 2018'in ardından en kötü ikinci yıl olduğunu açıkladı.



Gazze'deki hükümet ofisi, Filistin'deki gazeteciler için 2019 yılı verilerini açıkladı. Hükümet Ofisi Sözcüsü Salama Ma'arouf düzenlediği basın konferansında, 2019 yılının Filistin'deki gazeteciler için 2018 yılının ardından en kötü ikinci yıl olduğunu söyledi. Ma'arouf, 2019 yılında Gazze'de 87 gazetecinin, Batı Şeria'da 67 gazetecinin saldırıya uğradığını ve Gazze'de 21 gazetecinin ise gerçek mermi ile vurulduğunu ifade etti.



Geçtiğimiz Mayıs ayının İsrail'in gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik ihlallerinin en yüksek seviyede olduğunu sözlerine ekleyen Ma'arouf, Mayıs'ta 33 gazetecinin boğulduğunu, 9'unun yandığını ve 24'ünün ise metal mermilerden yaralandığını dile getirdi. Sözcü Ma'arouf, 100 gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındığını aktararak, 18 gazetecinin hala İsrail hapishanelerinde olduğunu ve 30 gazetecinin daha işkence ya da şantaja maruz kaldığını bildirdi.



Öte yandan İsrail askerlerinin medya kurumları, evler, kültür ofisleri ve basımevlerine yaklaşık 30 baskın düzenlediğini kaydeden Ma'arouf, bazı baskınlarda ekipmana zarar verildiğini sözlerine ekledi. - GAZZE